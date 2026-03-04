×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:10, 4 марта 2026

Анонс выплат пострадавшим от БПЛА в Новороссийске вызвал дискуссию в Telegram

Дом, поврежденный в результате атаки дрона. Фото из телеграм-канала главы Новороссийска https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/14665

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждены 76 частных и 38 многоквартирных домов, власти анонсировали выплаты пострадавшим. Пользователи Telegram поспорили о том, насколько названные суммы способны компенсировать ущерб.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 марта и в ночь на 2 марта в результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены семь человек, повреждены 17 жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных.

В городе введен режим ЧС, который даёт властям расширенные полномочия для ликвидации последствий происшествия.

О работе оперативного штаба по ликвидации последствий атаки на Новороссийск глава города Андрей Кравченко отчитался вечером 3 марта в своем телеграм-канале. По его данным, в Восточном районе "практически полностью сгорели" три частных дома. "На сегодняшний день известно о повреждениях в 76 частных домах и 109 квартирах в 38 МКД. В Южном районе, где пострадало больше всего домов, обходы еще продолжаются", - написал он.

Городские службы, управляющие компании и волонтеры завершают уборку после атаки БПЛА. "Расчищают сгоревшие элементы домовладений, убирают мусор, осколки и поваленные деревья", - сообщил Кравченко.

Ведется сбор необходимой документации на получение материальной помощи

Для поиска "наиболее оперативных вариантов восстановления имущества" власти рассматривают возможность "привлечения помощи со стороны строительных компаний и бизнес-сообщества", отметил чиновник. "В районных администрациях ведется сбор необходимой документации на получение материальной помощи", - добавил он.

Размер единовременной выплаты на каждого пострадавшего составляет 15 675 рублей, компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости – 78 375 рублей, за полную утрату – 156 750 рублей, сообщил глава города.

"Каждому собственнику жилья предусмотрена выплата на капитальный ремонт в размере 9 000 рублей за квадратный метр. Разовое пособие при причинении легкого вреда здоровью установлено в размере 313 500 рублей, при тяжком вреде или вреде средней тяжести – 627 000 рублей. Единовременная выплата в случае гибели человека составляет 1 567 500 рублей", - говорится в публикации.

По состоянию на 10.08 мск, под сообщением Кравченко не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Информацию мэра опубликовало сегодня в своем телеграм-канале издание "Блокнот Новороссийск". Под публикацией издания, по состоянию на 10.08 мск, размещено 15 комментариев.

Авторы большинства из них дали свою оценку размеру выплат. "Норм. За 150 [тысяч] вполне можно новый дом построить", - написал пользователь с ником "Водитель по губам".

Там явно ремонты дороже будут

"9000 на капитальный ремонт", - удивился Ivan. "За один квадратный метр пишут 9000 руб", - пояснила в ответ Ленок. "Цифра смешная. Это мало, но хоть так", - ответил Ivan.

"А почему такие выплаты небольшие? Там явно ремонты дороже будут, пускай создают комиссии, оценивают ущерб или делают сами ремонт", - написала Майкопская Волчица.

"Цена человеческой жизни полтора миллиона, делайте выводы", - посетовала Инна.

Скажите спасибо, что вообще хоть что-то дают

"Скажите спасибо, что вообще хоть что-то дают. При дедах вообще ничего не давали. Это были твои проблемы", - заявил Sam. "При каких? Чтоб не помогать людям, должно тогда быть доступно самому сделать ремонт, т. е. деньги не обесцененные", - написала в ответ Галина.

Напомним, Новороссийск и ранее подвергался массированным атакам. Так, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Асхабали Алибеков. Фото: Телеграм-канал novorosstoday
18:59, 3 марта 2026
Асхабали Алибеков освобожден из колонии в Адыгее
Илья Афросин. Скриншот видео Комитета против пыток
15:01, 3 марта 2026
Офицер полиции признан виновным по делу о смерти краснодарца Афросина
Лагонакское нагорье. Стоп-кадр видео Sasha Kolpakov https://www.youtube.com/watch?v=3nB8lQHTBjc
08:37, 3 марта 2026
Инициатива чиновников создала угрозу краснокнижным растениям на плато Лаго-Наки
Отсыпка песка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:40, 3 марта 2026
Витишко раскритиковал отсыпку чистого песка на участок пляжа в Витязево
Стоп-кадр видеообращения жителей Апшеронска. 2 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/UtrennijYug/43868
18:04, 2 марта 2026
Жители Апшеронска пожаловались на резкий рост тарифов на тепло
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
03 марта 2026, 23:21
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
03 марта 2026, 19:24
Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 марта 2026, 18:11
Умар Джабраилов похоронен в Чечне

Илья Афросин. Скриншот видео Комитета против пыток
03 марта 2026, 15:01
Офицер полиции признан виновным по делу о смерти краснодарца Афросина

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше