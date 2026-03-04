Анонс выплат пострадавшим от БПЛА в Новороссийске вызвал дискуссию в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждены 76 частных и 38 многоквартирных домов, власти анонсировали выплаты пострадавшим. Пользователи Telegram поспорили о том, насколько названные суммы способны компенсировать ущерб.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 марта и в ночь на 2 марта в результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены семь человек, повреждены 17 жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных.

В городе введен режим ЧС, который даёт властям расширенные полномочия для ликвидации последствий происшествия.

О работе оперативного штаба по ликвидации последствий атаки на Новороссийск глава города Андрей Кравченко отчитался вечером 3 марта в своем телеграм-канале. По его данным, в Восточном районе "практически полностью сгорели" три частных дома. "На сегодняшний день известно о повреждениях в 76 частных домах и 109 квартирах в 38 МКД. В Южном районе, где пострадало больше всего домов, обходы еще продолжаются", - написал он.

Городские службы, управляющие компании и волонтеры завершают уборку после атаки БПЛА. "Расчищают сгоревшие элементы домовладений, убирают мусор, осколки и поваленные деревья", - сообщил Кравченко.

Ведется сбор необходимой документации на получение материальной помощи

Для поиска "наиболее оперативных вариантов восстановления имущества" власти рассматривают возможность "привлечения помощи со стороны строительных компаний и бизнес-сообщества", отметил чиновник. "В районных администрациях ведется сбор необходимой документации на получение материальной помощи", - добавил он.

Размер единовременной выплаты на каждого пострадавшего составляет 15 675 рублей, компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости – 78 375 рублей, за полную утрату – 156 750 рублей, сообщил глава города.

"Каждому собственнику жилья предусмотрена выплата на капитальный ремонт в размере 9 000 рублей за квадратный метр. Разовое пособие при причинении легкого вреда здоровью установлено в размере 313 500 рублей, при тяжком вреде или вреде средней тяжести – 627 000 рублей. Единовременная выплата в случае гибели человека составляет 1 567 500 рублей", - говорится в публикации.

По состоянию на 10.08 мск, под сообщением Кравченко не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Информацию мэра опубликовало сегодня в своем телеграм-канале издание "Блокнот Новороссийск". Под публикацией издания, по состоянию на 10.08 мск, размещено 15 комментариев.

Авторы большинства из них дали свою оценку размеру выплат. "Норм. За 150 [тысяч] вполне можно новый дом построить", - написал пользователь с ником "Водитель по губам".

Там явно ремонты дороже будут

"9000 на капитальный ремонт", - удивился Ivan. "За один квадратный метр пишут 9000 руб", - пояснила в ответ Ленок. "Цифра смешная. Это мало, но хоть так", - ответил Ivan.

"А почему такие выплаты небольшие? Там явно ремонты дороже будут, пускай создают комиссии, оценивают ущерб или делают сами ремонт", - написала Майкопская Волчица.

"Цена человеческой жизни полтора миллиона, делайте выводы", - посетовала Инна.

Скажите спасибо, что вообще хоть что-то дают

"Скажите спасибо, что вообще хоть что-то дают. При дедах вообще ничего не давали. Это были твои проблемы", - заявил Sam. "При каких? Чтоб не помогать людям, должно тогда быть доступно самому сделать ремонт, т. е. деньги не обесцененные", - написала в ответ Галина.

Напомним, Новороссийск и ранее подвергался массированным атакам. Так, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.