Специалисты подтвердили риски для отдыхающих на Кубани при атаках дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках беспилотников и безэкипажных катеров, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой предосторожности.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе людям было предписано покинуть пляжи и набережные в связи с угрозой атак дронов с моря и воздуха. В Сочи часть отдыхающих вернулась к морю, несмотря на то, что угроза атаки беспилотников не была отменена. Пользователи соцсети назвали такое поведение отдыхающих беспечным.

24 сентября после атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы.

Оценкой рисков пребывания людей на пляжах во время атак дронов поделились с "Кавказским узлом" действующий военнослужащий Евгений Радченко, бывший матрос ВМФ Олег Завяликов, военный пенсионер со стажем службы в 31 год и бывший командир ракетной части Игорь Васильев, а также юрист Елена Лукина.

Мирное население становится случайными жертвами

Угроза отдыхащим реальна, считает Евгений Радченко. «Малые дроны не способны летать далеко, в отличие от крупных БПЛА. Они чаще нацелены на военные объекты - резиденции, нефтебазы, аэропорты. Но мирное население становится случайными жертвами. В такой ситуации необходимо закрывать город для отдыха: купание и развлечения несовместимы с угрозами и работой ПВО», - сказал он.

Схожее мнение высказал Олег Завяликов. «БПЛА и БЭК трудно обнаружить радарами. Отдых и военные действия нельзя сочетать. Есть военный комендант края, назначенный президентом, но без приказа он лишь контролирует силовиков. Перехватить все угрозы сейчас крайне тяжело из-за новых технологий со стороны Украины», - сказал он.

3 августа женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника в Адлерском районе Сочи, около гаражного кооператива на улице Авиационной и нефтебазы. В ночь на 24 июля на той же улице погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

Не всегда ПВО способна обнаружить цель, особенно когда речь идёт о малых дронах

В Сочи нет структуры, которая объединяет все силовые органы под единым руководством, заметил Игорь Васильев. "У военных своя вертикаль, у полиции своя, у администрации своя - как в басне ["Лебедь, Щука и Рак"] у [Ивана] Крылова. Поэтому на пляжах возникает полнейшая неразбериха. Система ПВО (противовоздушная оборона) работает частично автоматически: компьютер фиксирует цель и сопровождает её под контролем специально обученного оператора. Об опасности должны извещать сирены. Но не всегда ПВО способна обнаружить цель, особенно когда речь идёт о малых дронах. В Сочи и в крае раньше [до начала российской военной операции на Украине] никогда не сталкивались с подобными атаками, поэтому возникают трудности и с безопасностью, и с согласованностью действий разных структур", - пояснил бывший командир ракетной части.

По данным оперштаба Кубани, 24 сентября из-за угрозы атак БПЛА и БЭК власти попросили людей покинуть прибрежные зоны в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи. Решение об эвакуации отдыхающих с пляжей Сочи - это "превентивные меры, принятые городским оперативным штабом", пояснили власти. "Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, в данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включат системы оповещения", - пояснил в 15.47 мск 24 сентября в своем телеграм-канале краевой оперштаб.

Законодательство не регулирует пребывание туристов на курортах в условиях боевых действий, указала юрист Елена Лукина. "Защитить туристов можно лишь предупреждениями, ограждениями и ограничением доступа в опасные зоны. Но этого явно недостаточно, так как в Сочи нет укрытий, куда люди могли бы спрятаться в случае атаки. Раньше ими служили подвалы многоквартирных домов, но сейчас они проданы в частные руки, что нарушает нормы закона. Предложить людям реальную безопасность власти не в состоянии", - сказала она.

Власти обязаны информировать граждан о рисках и, при необходимости, ограничивать доступ к пляжам

Находиться в воде около пляжей во время атак также опасно, считает она. "ПВО работает по объектам, а дроны и БЭК могут поражать случайные цели. Власти обязаны информировать граждан о рисках и, при необходимости, ограничивать доступ к пляжам и закрывать курортные зоны. Пребывание туристов на пляже во время тревоги - не только проявление личной беспечности, но и следствие неинформированности населения о серьёзности угрозы. […] Ограничение доступа на курорты, эвакуации и оповещения - единственный способ снизить риски в нынешней ситуации", - сказала Елена Лукина.

1 октября с 10.30 до 11.00 мск в Краснодарском крае будет проведена проверка систем оповещения. В это время будут включены сирены, а в теле- и радиоэфире прозвучат информационные сообщения, предупредила 28 сентября краевая администрация.

В Сочи утром 1 октября также будет проведена проверка систем оповещения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии.

"Во всех внутригородских районах Сочи будет проведена проверка систем оповещения населения с включением технических средств и доведением проверочных сигналов. С 10:40 [мск] по радио и телевидению будет транслироваться специальное сообщение. Звук сирены — предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Во время проверки необходимо сохранять спокойствие и прослушать сообщение", - сказал он.