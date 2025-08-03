Женщина госпитализирована в Сочи после атаки беспилотника

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Помощь врачей и госпитализация потребовались женщине, получившей осколочные ранения в результате атаки беспилотника в Адлерском районе, около гаражного кооператива и нефтебазы.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на нефтебазе в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Огонь успел распространиться на второй резервуар, после чего сотрудники МЧС локализовали пожар.

Также повреждены пять гаражей в гаражном кооперативе на улице Авиационной и магазин на той же улице. По предварительной информации властей, пострадавших не было.

В результате "падения обломков БПЛА" в Адлерском районе пострадала женщина, сообщил в 13.14 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи для стационарного обследования. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет", - говорится в публикации.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Авиационной в Сочи находятся два гаражных кооператива. Неподалеку от одного из них расположены объекты "Роснефти".

Район гаражного кооператива на улице Авиационной менее двух недель назад уже становился эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали.

Кроме того, в результате атаки сгорели четыре гаража на площади 200 квадратных метров. Губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя происшествие, упомянул, что обломки дрона попали также "на территорию нефтебазы".

Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций от властей за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

"У меня там живёт подруга Елена с маленькими детьми, прямо в гаражах на улице Авиационной. Когда она мне позвонила среди ночи, у меня сердце замерло. Она плакала. У нее была истерика. Она сказала, что они с мужем успели собрать детей за 5 минут до того, как разнесло их жилой гараж", - рассказала в июле "Кавказскому узлу" жительница Сочи Наталья.