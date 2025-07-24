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10:39, 24 июля 2025

Увеличилось число погибших после атаки БПЛА в Сочи

Последствия атаки БПЛА в Сочи. 24 июля 2025 г. Фото: Администрация Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи две женщины погибли при падении обломков дрона. Еще 11 человек пострадали, четверо из них были госпитализированы. 

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще одна была госпитализирована в тяжелом состоянии в результате падения обломков беспилотника в Адлерском районе Сочи. 

Семь БПЛА были сбиты в ночь на 24 июля над Краснодарским краем, отчиталось ранее Минобороны.

При падении обломков беспилотника на улице Авиационной погибли две женщины, уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — написал Кондратьев и добавил, что обломки дрона попали также на территорию нефтебазы.

Всего в результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого санавиацией доставят в краевую больницу

После падения обломков дронов загорелись гаражи

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотников начался пожар в гаражном кооперативе, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«Возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе по ул. Авиационной. Общая площадь — 200 кв. м. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается. 

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