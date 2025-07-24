Жительница Сочи погибла во время атаки беспилотников

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Одна женщина погибла, еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии в результате падения обломков беспилотника в Адлерском районе Сочи. Туристы в сочинских отелях на время угрозы дронов эвакуировались на подземные парковки.

"Кавказский узел" в ночь с 23 на 24 июля о беспилотной опасности объявили власти Кубани, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Позднее об угрозе атаки дронов объявило также МЧС по Дагестану.

Две женщины, находившиеся на улице, стали жертвами падения обломков беспилотника на Авиационной улице в Адлерском районе Сочи. Одна из них погибла на месте, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил оперативный штаб Кубани.

По информации оперштаба, на той же Авиационной улице возник пожар в гаражном кооперативе. Выгорели четыре гаража на 200 квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Глава администрации федеральной территории “Сириус” Дмитрий Плишкин заявил, что произошло попадание по нефтебазе на Таврической улице, передает Baza.

Туристы в некоторых сочинских отелях эвакуированы на подземные парковки, пишет Telegram-канал “Осторожно, новости”.

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