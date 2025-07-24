Режим беспилотной опасности введен в четырех регионах юга России

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Об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы.

Первые сообщения о возможной угрозе атаки дронов поздно вечером 23 июля распространили власти кубанских городов.

Мэрия Анапы сообщила о работе ПВО, рекомендовав горожанам "укрыться в помещении без окон". Глава Новороссийска Андрей Кравченко также сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА. Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 22.53 мск, хотя причин этого решения канал с оповещениями о ситуации на переправе не назвал.

После полуночи о режиме беспилотной опасности последовательно объявили главы трех регионов СКФО: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Последний отметил, что "возможно замедление мобильного интернета".

"Кавказский узел" писал, что 22 июля Меняйло ввел запрет на массовые мероприятия и усилил меры безопасности в республике из-за угрозы покушения на военных. Жителей Владикавказа попросили не посещать места массового скоплпения людей из-за угрозы атак беспилотников.

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