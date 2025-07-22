Массовые мероприятия запрещены в Северной Осетии

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел запрет на массовые мероприятия и усилил меры безопасности в республике из-за угрозы покушения на военных.

Указ, подписанный сегодня главой региона, предписывает приостановить проведение массовых публичных мероприятий на всей территории республики.

Кроме того, документ запрещает фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов. Этот же указ вводит дополнительные меры безопасности: усиленный досмотр транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный досмотр граждан, говорится в сообщении, опубликованном сегодня официальным Telegram-каналом правительства Северной Осетии.

В публикации отмечается, что республиканский оперативный штаб получил информацию об "угрозе покушения на жизнь военнослужащих вооруженных сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции" во Владикавказе. Также власти призвали жителей Владикавказа "воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей", ссылаясь на данные об угрозе атак беспилотников.

МВД Северной Осетии вечером 21 июля опубликовало в официальном Telegram-канале предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Ведомство призвало граждан "не поддаваться на провокации" и не участвовать в таких мероприятиях, отметив, что полиция будет "незамедлительно пресекать" их.

"Кавказский узел" писал, что в середине мая в Северной Осетии вводился режим беспилотной опасности, также несколько раз из-за угрозы атаки дронов приостанавливался прием и вылет рейсов в аэропорту Владикавказа. 9 апреля Меняйло заявил, что в ходе атаки в Моздокском районе было сбито 15 БПЛА.

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