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07:34, 14 мая 2025

Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Северной Осетии объявил о режиме беспилотной опасности в регионе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 мая средства радиоэлектронной борьбы отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов в Каменске Ростовской области.

О том, что сегодня утром в Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности, сообщил в своем телеграм-канале в 7.07 мск глава республики Сергей Меняйло.

"Работает оперативный штаб, - отметил он. - Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации".

Напомним, что ранее в регионе на фоне опасности атаки беспилотников вводились ограничения на прием и вылет рейсов сняты в аэропорте Владикавказа.

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Автор: "Кавказский узел"

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