Атака БПЛА отражена в Ростовской области

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Средства радиоэлектронной борьбы ночью отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов в Каменске Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 мая дрон был обезврежен над Ростовской областью.

"Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске", - сообщил в 5.40 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, однако информация еще уточняется, отметил глава региона.

Напомним, что в ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский. Тогда всего 11 дронов были обезврежены над территорией Ростовской области.

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