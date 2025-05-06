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07:58, 6 мая 2025

Беспилотник обезврежен над Ростовской областью

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о 105 перехваченных за ночь беспилотных летательных аппаратах. Один из дронов был обезврежен над Ростовской областью.

Как писал "Кавказский узел",  В ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский. Тогда всего 11 дронов были обезврежены над территорией Ростовской области.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 21.00 до 4.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены 105 БПЛА самолетного типа, в том числе один - над территорией Ростовской области.

Также беспилотники сбиты в Брянской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской и Курской областях, а также над Московским регионом, сообщает ведомство в своем телеграм-канале сегодня в 7.43 мск.

Напомним, что военные в ночь на 3 мая обезвредили девять беспилотников в Ростовской области. В поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек эвакуированы. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: "Кавказский узел"

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