Беспилотник обезврежен над Ростовской областью

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Минобороны отчиталось о 105 перехваченных за ночь беспилотных летательных аппаратах. Один из дронов был обезврежен над Ростовской областью.

Как писал "Кавказский узел", В ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на город Каменск-Шахтинский. Тогда всего 11 дронов были обезврежены над территорией Ростовской области.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 21.00 до 4.00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены 105 БПЛА самолетного типа, в том числе один - над территорией Ростовской области.

Также беспилотники сбиты в Брянской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Белгородской, Липецкой, Самарской, Владимирской и Курской областях, а также над Московским регионом, сообщает ведомство в своем телеграм-канале сегодня в 7.43 мск.

Напомним, что военные в ночь на 3 мая обезвредили девять беспилотников в Ростовской области. В поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек эвакуированы. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации.

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