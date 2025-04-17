Ограничения в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного вводились на фоне атаки БПЛА

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Временные ограничения на прием и вылет рейсов сняты в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного. Ограничения были введены после того, как Минобороны рапортовало о сбитом беспилотнике.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России отчиталось о поражении над территорией Ростовской области 12 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 13 апреля.

"В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 20.28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорилось в сообщении в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Астрахани с 18.30, в аэропортах Владикавказа и Грозного - с 19.52.

Согласно данным онлайн-табло на 21.10 мск из Астрахани на вылет был задержан один рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Владикавказа был задержан на вылет рейс авиакомпании S7 в Москву.

Ограничения были введены на фоне сообщения Минобороны о сбитом беспилотнике. «Около 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Астраханской области», - отметило ведомство в своем официальном телеграм-канале.

Одновременно в Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Напомним, что в ночь на 9 апреля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Владикавказа и Грозного.

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