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08:49, 13 апреля 2025

Над Ростовской областью перехвачено 12 дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны России отчиталось о сбитии на территорией Ростовской области 12 беспилотных летательных аппаратов минувшей ночью. 

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районах Ростовской области.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"12 БпЛА – над территорией Ростовской области и один БпЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним также, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 12 апреля средствами ПВО в Ростовской области перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. С 22.00 до 22.30 мск 11 апреля в регионе, по данным Минобороны, было сбито девять беспилотников.

Вечером 1 апреля при атаке дронов были повреждены два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге. В девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранен, по официальным данным, один человек. Власти города пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Таганроге Ростовской области в ночь на 2 апреля повреждены окна и оконные рамы в трех многоквартирных и четырех частных домах, а также пострадали три автомобиля.

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Автор: "Кавказский узел"

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