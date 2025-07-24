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07:43, 24 июля 2025

Минобороны отчиталось о сбитых в небе Кубани беспилотниках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь БПЛА были сбиты в ночь на 24 июля над Краснодарским краем. Аэропорт Сочи вводил ограничения на полеты. 

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии в результате падения обломков беспилотника в Адлерском районе Сочи. Туристы в сочинских отелях на время угрозы дронов эвакуировались на подземные парковки. 

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем. 

"С 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 - над акваторией Черного моря, 11 - над акваторией Азовского моря и 7 - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.

На фоне атаки беспилотников аэропорт Сочи остановил свою работу в 23:08 мск 23 июля. Ограничения действовали около четырех часов. В 3.05 ограничения на полеты были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кроме того, из-за ограничений на Крымском мосту проезда через досмотровый пункт на Тамани к 3 часам 24 июля ожидали водители 650 автомобилей. Однако к утру очереди автомашин перед мостом были устранены, сообщил со «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах.
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