Минобороны отчиталось о сбитых в небе Кубани беспилотниках

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Семь БПЛА были сбиты в ночь на 24 июля над Краснодарским краем. Аэропорт Сочи вводил ограничения на полеты.

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии в результате падения обломков беспилотника в Адлерском районе Сочи. Туристы в сочинских отелях на время угрозы дронов эвакуировались на подземные парковки.

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем.

"С 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 - над акваторией Черного моря, 11 - над акваторией Азовского моря и 7 - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.

На фоне атаки беспилотников аэропорт Сочи остановил свою работу в 23:08 мск 23 июля. Ограничения действовали около четырех часов. В 3.05 ограничения на полеты были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кроме того, из-за ограничений на Крымском мосту проезда через досмотровый пункт на Тамани к 3 часам 24 июля ожидали водители 650 автомобилей. Однако к утру очереди автомашин перед мостом были устранены, сообщил со «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах.

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