Локализован пожар на нефтебазе в Сочи
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Сотрудники МЧС локализовали пожар, начавшийся на нефтебазе в Адлерском районе после атаки беспилотника. По данным властей, огонь успел распространиться на второй резервуар с нефтепродуктами.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на нефтебазе в Адлерском районе в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также повреждены пять гаражей в гаражном кооперативе и магазин на улице Авиационной. По данным властей, раненых нет.
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализован, отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. Согласно публикации, перед этим огонь перешел на еще один резервуар.
По данным властей, пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров и локализовали на втором. "Общая площадь возгорания составила 362 кв. метра", - говорится в публикации.
В гаражном кооперативе на улице Авиационной общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 квадратных метров, уточнил оперштаб. "Возгорание было оперативно ликвидировано. Также поступало сообщение о пожаре в магазине. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось", - отмечается в сообщении.
С утра разбираем завалы
К тушению пожара на нефтебазе привлечен пожарный поезд, добавил в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. "Пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника — с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений. Мониторинговые группы опрашивают пострадавших, чтобы оперативно оказать необходимую помощь", - написал он.
Напомним,в марте после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Его тушение заняло семь суток. Пользователи соцсетей в комментариях к отчету губернатора о ликвидации пожара задали вопросы об ущербе экологии и мерах для предотвращения успешных атак беспилотников.
Власти Краснодарского края должны были запросить помощь других регионов для тушения возгорания на нефтебазе, а не пытаться приуменьшать серьезность ситуации, указали пользователи соцсетей. Жители Кропоткина пожаловались на ухудшение самочувствия из-за дыма и гари с нефтебазы.
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