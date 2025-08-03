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12:04, 3 августа 2025

Локализован пожар на нефтебазе в Сочи

Пожар на нефтебазе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

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Сотрудники МЧС локализовали пожар, начавшийся на нефтебазе в Адлерском районе после атаки беспилотника. По данным властей, огонь успел распространиться на второй резервуар с нефтепродуктами.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на нефтебазе в Адлерском районе в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Также повреждены пять гаражей в гаражном кооперативе и магазин на улице Авиационной. По данным властей, раненых нет.

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализован, отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. Согласно публикации, перед этим огонь перешел на еще один резервуар.

По данным властей, пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров и локализовали на втором. "Общая площадь возгорания составила 362 кв. метра", - говорится в публикации.

В гаражном кооперативе на улице Авиационной общая площадь возгорания пяти гаражей составила 40 квадратных метров, уточнил оперштаб. "Возгорание было оперативно ликвидировано. Также поступало сообщение о пожаре в магазине. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений возгорание не подтвердилось", - отмечается в сообщении.

С утра разбираем завалы

К тушению пожара на нефтебазе привлечен пожарный поезд, добавил в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин. "Пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника — с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений. Мониторинговые группы опрашивают пострадавших, чтобы оперативно оказать необходимую помощь", - написал он.

Напомним,в марте после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Его тушение заняло семь суток. Пользователи соцсетей в комментариях к отчету губернатора о ликвидации пожара задали вопросы об ущербе экологии и мерах для предотвращения успешных атак беспилотников.

Власти Краснодарского края должны были запросить помощь других регионов для тушения возгорания на нефтебазе, а не пытаться приуменьшать серьезность ситуации, указали пользователи соцсетей. Жители Кропоткина пожаловались на ухудшение самочувствия из-за дыма и гари с нефтебазы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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