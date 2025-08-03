Пожар на нефтебазе в Сочи произошел после атаки дронов

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В результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе в Адлерском районе. Также в Сочи повреждены частные гаражи и здание магазина.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 02.30 мск работа аэропорта Сочи была приостановлена для обеспечения безопасности полетов.

Около полуночи Минобороны отчиталось, что с 20 мск до 23.25 мск 2 августа над акваторией Черного моря сбиты девять беспилотников.

Минушей ночью Сочи подвергся атаке БПЛА со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили", - написал он в 04.26 мск.

По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, сообщил спустя 20 минут краевой оперштаб в своем телеграм-канале.

Повреждения получили пять гаражей

"Также обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание здесь было потушено до приезда пожарных. На этой же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в публикации.

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Сочи сняты, объявил в 04.59 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи", - написал он в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации".