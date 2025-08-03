Работа аэропорта Сочи временно приостановлена
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Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи в целях безопасности.
О введении временных ограничений сообщил сегодня около 02.30 мск телеграм-канал аэропорта.
В сообщении отмечается, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".
Ранее около полуночи министерство обороны Российской Федерации в своем телеграм-канале сообщило о том, что в период с 20.00 мск и до 23.25 мск над акваторией Черного моря было сбило девять беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины.
"Кавказский узел" писал, что ранее прием и отправление самолетов в аэропорте Сочи вводилось 25 июля на фоне угрозы атаки дронов.
В ночь с 1 на 2 августа над Краснодарским краем был сбит 31 дрон, над Ростовской областью - 34 беспилотника.
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