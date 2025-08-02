65 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные ночью уничтожили в Ростовской области 34 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще 31 дрон сбит в Краснодарском крае.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атаке беспилотников подверлись Каменск-Шахтинский, Белая Калитва и пять районов Ростовской области. В Красносулинском районе в результате атаки возник пожар на предприятии, погиб охранник.
С 20 мск 1 августа до полуночи военные сбили семь БПЛА в Краснодарском крае. По данным краевого оперштаба, поздно вечером 1 августа фрагменты беспилотника упали на пустыре около станицы Новодеревянковской Каневского района, пострадавших и повреждений нет.
С 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск были уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотников, в том числе 34 в Ростовской области и 31 в Краснодарском крае, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, еще 11 дронов сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Остальные беспилотники уничтожены в Воронежской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Белгородской, Липецкой областях и в Крыму.
Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале не сообщал о новых атаках, ограничившись репостом публикации Минобороны.
Напомним, в ночь на 1 августа атаке беспилотников подверлись Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей Новошахтинска и сельчан в Неклиновском районе. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества. По данным военных, в регионе были сбиты 12 беспилотников.
29 июля в Сальске при атаке беспилотника погиб водитель автомобиля, а при разминировании беспилотника – два сапера. В тот день в результате атаки дронов были повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов.
26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два жителя Калмыкии.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.