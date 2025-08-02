65 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО

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Военные ночью уничтожили в Ростовской области 34 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще 31 дрон сбит в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атаке беспилотников подверлись Каменск-Шахтинский, Белая Калитва и пять районов Ростовской области. В Красносулинском районе в результате атаки возник пожар на предприятии, погиб охранник.

С 20 мск 1 августа до полуночи военные сбили семь БПЛА в Краснодарском крае. По данным краевого оперштаба, поздно вечером 1 августа фрагменты беспилотника упали на пустыре около станицы Новодеревянковской Каневского района, пострадавших и повреждений нет.

С 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск были уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотников, в том числе 34 в Ростовской области и 31 в Краснодарском крае, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 11 дронов сбиты над акваториями Азовского и Черного морей. Остальные беспилотники уничтожены в Воронежской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Белгородской, Липецкой областях и в Крыму.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале не сообщал о новых атаках, ограничившись репостом публикации Минобороны.

Напомним, в ночь на 1 августа атаке беспилотников подверлись Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей Новошахтинска и сельчан в Неклиновском районе. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества. По данным военных, в регионе были сбиты 12 беспилотников.

29 июля в Сальске при атаке беспилотника погиб водитель автомобиля, а при разминировании беспилотника – два сапера. В тот день в результате атаки дронов были повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов.

26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два жителя Калмыкии.