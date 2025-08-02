Обломки беспилотника обнаружены в Краснодарском крае

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В районе станицы Новодеревянковской на Кубани после отражения атаки найдены обломки беспилотного летательного аппарата.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью, по данным Минобороны, над территорией Краснодарского края были сбиты семь беспилотников самолетного типа.

В Каневском районе Краснодарского края были найдены обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил сегодня, 2 августа региональный оперативный штаб в своем телеграм-канале.

По его данным, фрагменты беспилотника упали поздно вечером 1 августа около станицы Новодеревянковской на пустыре, пострадавших и повреждений нет.

Напомним, что в ночь с 31 июля на 1 августа, по данным Минобороны России, было перехвачено 60 украинских беспилотников, из них 12 в Ростовской области и пять в Краснодарском крае.