Человек погиб в результате атаки беспилотника в Ростовской области

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Атаке беспилотников подверлись Каменск-Шахтинский, Белая Калитва и пять районов Ростовской области. В Красносулинском районе в результате атаки возник пожар на предприятии, погиб охранник.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 августа атаке беспилотников подверлись Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей Новошахтинска и сельчан в Неклиновском районе. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества. По данным военных, в регионе были сбиты 12 беспилотников.

Минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. К сожалению, не обошлось без трагедии - скончался сотрудник, который охранял объект", - написал он.

С 20 мск 1 августа до полуночи военные сбили семь БПЛА в Краснодарском крае. По данным краевого оперштаба, поздно вечером 1 августа фрагменты беспилотника упали на пустыре около станицы Новодеревянковской Каневского района, пострадавших и повреждений нет.

Напомним, 29 июля в Сальске при атаке беспилотника погиб водитель автомобиля, а при разминировании беспилотника – два сапера. В тот день в результате атаки дронов были повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов.

26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два человека. По данным властей, оба погибших - жители Калмыкии.

23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения при атаке беспилотников.