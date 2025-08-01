17 беспилотников сбиты в Ростовской области и на Кубани
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Военные ночью уничтожили в Ростовской области 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Еще пять дронов сбиты в Краснодарском крае.
Как писал "Кавказский узел", атаке беспилотников подверлись минувшей ночью Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы Ростовской области. В результате атаки повреждены дома жителей Новошахтинска и сельчан в Неклиновском районе. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества.
В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотников, из них 12 в Ростовской области и пять в Краснодарском крае, сообщило Минобороны.
Кроме того, четыре дрона сбиты над акваторией Черного моря и один – над Азовским морем. Остальные беспилотники уничтожены в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тульской областях, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не сообщив других подробностей атаки дронов.
Напомним, 29 июля в Сальске при атаке беспилотника погиб водитель автомобиля, а при разминировании беспилотника – два сапера. В результате атаки дронов были повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов.
26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два человека. По данным властей, оба погибших - жители Калмыкии.
23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения при атаке беспилотников.
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