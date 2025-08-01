Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке беспилотников
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В результате атаки беспилотников повреждены дома жителей Новошахтинска и сельчан в Неклиновском районе. Власти пообещали пострадавшим помощь в восстановлении имущества.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью жители Таганрога сообщили, что слышали не менее десяти взрывов. Глава города Светлана Камбулова объявила об угрозе атаки беспилотников и пояснила, что "работают силы ПВО".
Атаке беспилотников подверлись минувшей ночью Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА", - написал он.
Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить
В частном доме в селе Петрушино Неклиновского района повреждена внешняя стена, отметил чиновник. "В доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 кв.м. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно потушили огонь. Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить", - говорится в публикации.
Светлана Камбулова в 05.34 мск объявила "отбой воздушной опасности по городу". "Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города. Пострадавших нет. Повреждений нет", - написала она в своем телеграм-канале.
Напомним, 29 июля в Сальске при атаке беспилотника погиб водитель автомобиля, а при разминировании беспилотника – два сапера. В результате атаки дронов были повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов.
26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два человека. По данным властей, оба погибших - жители Калмыкии.
23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения при атаке беспилотников.
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