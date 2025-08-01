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02:58, 1 августа 2025

Жители Таганрога сообщили об атаке БПЛА на город

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее десяти взрывов слышали жители Таганрога после объявления сигнала о беспилотной опасности. Власти официально не сообщали о результатах работы ПВО. 

Как писал "Кавказский узел", утром 31 июля власти отчитались, что падение обломков БПЛА в ходе ночной атаки привело к приостановке железнодорожного сообщения в Ростовской области и перебоям с подачей газа в Волгоградской области.  

Сообщение об угрозе беспилотной опасности администрация Таганрога распространила в 00.10 сегодня. “Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО”, - написала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. 

После полуночи жители Таганрога слышали “более пяти взрывов”, предполагая, что были сбиты несколько беспилотников, сообщил Telegram-канал “Осторожно, новости”. На опубликованном видео слышен звук пролетающего дрона. Горожане насчитали “10-12 громких хлопков”, отмечает SHOT, публикуя видео со звуком взрыва. 

“Жители сообщают, что слышали около 10 взрывов. По словам местных, к отражению атаки БПЛА подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты”, - пишет Telegram-канал Baza. В центре города слышна сирена скорых и пожарных, отмечает Telegram-канал “Таганрог Главный”. 

"Кавказский узел" также писал, что 29 июля два сапера погибли при разминировании беспилотника в Сальске Ростовской области, общее число погибших составило три человека. В результате атаки дронов в городе повреждены 11 частных и 10 многоквартирных домов.

26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два человека. По данным властей, оба погибших - жители Калмыкии. 

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Автор: "Кавказский узел"

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