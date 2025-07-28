Стали известны имена двоих погибших в Ростовской области во время атаки БПЛА

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В сгоревшем в результате атаки беспилотника в Зимовниковском районе автомобиле ехали двое граждан Калмыкии, один из них - врач Мирослав Насанкаев.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля в Зимовниковском районе Ростовской области во время атаки беспилотника погибли два человека, они сгорели в автомобиле.

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем телеграм-канале 26 июля данные двух мужчин, которые погибли во время атаки БПЛА в Зимовниковском районе.

По его словам, оба погибших - жители Калмыкии. Один из них - челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев, который в последнее время работал в Москве, второй - его двоюродный брат.

Также глава республики пообещал оказать помощь и поддержку семьям погибших.

Ранее "Кавказский узел" также писал, то в ночь с 26 на 27 июля в Ростовской области было сбито девять беспилотников, еще девять - в Волгоградской области.