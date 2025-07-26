Два человека погибли при атаке беспилотника в Ростовской области

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В Зимовниковском районе в результате атаки беспилотника погибли два человека, а в Шолоховском поврежден один из жилых домов.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников. В нескольких населенных пунктах Ростовской области были зафиксированы пожары и повреждения домов.

Минувшей ночью в Зимовниковском районе возле автодороги в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль, погибли два человека, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь . "Их личность сейчас устанавливается, на месте работают специалисты", - написал он в 06.54 мск.

Кроме того, по данным губернатора, атакам беспилотников ночью подверглись Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский, Миллеровский, Красносулинский и Шолоховский районы области.

"В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки. По оперативным данным, люди не пострадали. Информация уточняется", - сообщил Слюсарь.

Напомним, 25 июля при атаке беспилотников взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Также взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.

В ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Октябрьском районе. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов. В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района были повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля.

19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области было остановлено движение поездов после атаки беспилотников. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. Кроме того, в результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.