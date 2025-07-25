Два человека получили ранения на Кубани при атаке беспилотников

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В результате атаки беспилотников на вокзал в Тимашевске получили ранения два человека, в Краснодарском крае и Ростовской области повреждены дома местных жителей. Росавиация объявила об отмене ограничений, введенных в семи аэропортах на юге России.

Как писал "Кавказский узел", в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации. В Северной Осетии и Дагестане была объявлена угроза атаки беспилотников, в регионах СКФО введен план «Ковер»

В ночь на 24 июля об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы. В ту же ночь в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.

Два человека пострадали в результате "массированной атаки БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев .

Двоим пострадавшим оказали первую помощь

"В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб. Как доложил глава района Андрей Палий, который по моему поручению работал на месте ЧП, двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту", - написал он.

В результате атаки БПЛА вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, которое уже восстановлено, отметил Кондратьев. "Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет", - сообщил он.

По данным властей, в Темрюкском и Славянском районах есть "незначительные повреждения частных домов". "Выбиты окна, без пострадавших", - сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

В частности, в станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника выбили окна в двух домах, в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов "в результате аналогичного происшествия повреждены два окна". "Возгораний в обоих случаях нет", - сообщил оперштаб.

Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах

В Ростовской области атаке беспилотников подверглись Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский и Красносулинский районы, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь .

"Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал", - написал он.

Это была самая массированная атака на Ставропольский край

Об атаке дронов сообщил и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров . "Сегодня с 2:30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения, которые были введены в восьми аэропортах для обеспечения безопасности полетов, отменены, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

Об отмене ограничений сообщил и глава Северной Осетии Сергей Меняйло . "Отбой беспилотной опасности. План «Ковер» также снят", - написал он в 06.26 мск в своем телеграм-канале.

Напомним, 23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников. Атаке подверглись также Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, в нескольких населенных пунктах зафиксированы пожары и повреждения домов.

В ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов.

19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области было остановлено движение поездов после атаки беспилотников. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. Кроме того, в результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая.