×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:01, 25 июля 2025

Два человека получили ранения на Кубани при атаке беспилотников

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников на вокзал в Тимашевске получили ранения два человека, в Краснодарском крае и Ростовской области повреждены дома местных жителей. Росавиация объявила об отмене ограничений, введенных в семи аэропортах на юге России.

Как писал "Кавказский узел", в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации. В Северной Осетии и Дагестане была объявлена угроза атаки беспилотников, в регионах СКФО введен план «Ковер»

В ночь на 24 июля об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы. В ту же ночь в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.

Два человека пострадали в результате "массированной атаки БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев .

Двоим пострадавшим оказали первую помощь

"В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, специалисты экстренных и специальных служб. Как доложил глава района Андрей Палий, который по моему поручению работал на месте ЧП, двоим пострадавшим оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию. В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту", - написал он.

В результате атаки БПЛА вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, которое уже восстановлено, отметил Кондратьев. "Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано, возгораний нет", - сообщил он.

По данным властей, в Темрюкском и Славянском районах есть "незначительные повреждения частных домов". "Выбиты окна, без пострадавших", - сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

В частности, в станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника выбили окна в двух домах, в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов "в результате аналогичного происшествия повреждены два окна". "Возгораний в обоих случаях нет", - сообщил оперштаб.

Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах

В Ростовской области атаке беспилотников подверглись Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский и Красносулинский районы, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь .

"Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал", - написал он.

Это была самая массированная атака на Ставропольский край

Об атаке дронов сообщил и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров . "Сегодня с 2:30 ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край. Погибших, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения, которые были введены в восьми аэропортах для обеспечения безопасности полетов, отменены, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

Об отмене ограничений сообщил и глава Северной Осетии Сергей Меняйло . "Отбой беспилотной опасности. План «Ковер» также снят", - написал он в 06.26 мск в своем телеграм-канале.

Напомним, 23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников. Атаке подверглись также Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, в нескольких населенных пунктах зафиксированы пожары и повреждения домов.

В ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов.

19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области было остановлено движение поездов после атаки беспилотников. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. Кроме того, в результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Скриншот фото Минобороны России от 19.07.25, https://t.me/mod_russia/54816?single.
20:53, 19 июля 2025
Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России
Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56, 11 июля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 21.06.25, https://t.me/mod_russia/53966
18:55, 22 июня 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6900
Специальная операция на Украине. Фото: mil ru
17:47, 16 июня 2025
6850 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Фото
18:32, 5 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
О последних событиях в Нальчике
Фото
11:35, 4 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Купальный сезон в разгаре, но мест для купания в Нальчике не найти
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
10:26, 17 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Школа «Успех» в Нальчике уже все?
Фото
22:08, 16 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
23
В Тырныаузе задержали «Советскую ЖенЧину Ирину»
Фото
16:53, 15 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Ружье «выстрелило» в охотника
Фото
19:07, 14 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Кто расскажет слепому инвалиду о новых льготах и привилегиях?
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Песок с мазутом в Воскресенском. Стоп-кадр видео Kub_mash от 23.07.25, https://t.me/kub_mash/9680/
24 июля 2025, 19:53
Оперштаб сообщил об очередном переносе сроков вывоза песка с мазутом из Воскресенского

Михаил Серенко. Фото: https://t.me/newsv1/79733
24 июля 2025, 14:54
Волгоградский политолог арестован на два месяца

Зарема Мусаева. Фото: https://www.facebook.com/russia.usembassy/posts принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
24 июля 2025, 11:55
Четыре года колонии-поселения запросило обвинение для Заремы Мусаевой

Памятник Сталину поврежден в Цхинвале. Фото: t.me/sapa_tskhinval/2697?single
24 июля 2025, 11:40
Памятник Сталину поврежден в Цхинвале

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше