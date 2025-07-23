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07:51, 23 июля 2025

Три человека ранены в Новочеркасске при атаке беспилотников

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В больницу Новочеркасска доставлены три человека, получившие ранения в результате атаки беспилотников. В других населенных пунктах Ростовской области зафиксированы пожары и повреждения домов.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля произошли атаки беспилотников в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. По данным военных, над территорией Ростовской области были сбиты семь дронов.

Минувшей ночью атаке беспилотников подверглись Новочеркасск, Шахты, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека, отметил он. "Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе ул. Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12", - написал чиновник.

Осколками повреждены 4 автомобиля

Кроме того, в разных частях города "из-за падения обломков произошло возгорание". "Везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены 4 автомобиля. Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла неразорвавшаяся боевая часть беспилотника - по улице Октябрьская, 110, направлены специалисты-взрывотехники", - отмечается в сообщении.

В слободе Большекрепинской Родионово-Несветайского района загорелся дом и сухая растительность на площади 300 кв.м. "В соседнем доме по ул. Белинского, 5 повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди там не пострадали, пожар потушен", - сообщил Слюсарь.

В течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями

В Мясниковском районе в СНТ «Дружба» "загорелся сухостой", и туда прибыли пожарные расчеты. "В СНТ «Мечта» взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ «Орион» по ул. Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов - нежилой - получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал. В течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Октябрьском районе. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов. В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля. Кроме того, дроны были сбиты в Шахтах, Новошахтинске и Новочеркасске.

В ночь на 19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области было остановлено движение поездов после атаки беспилотников. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. На следующий день, 20 июля, 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов, также было изменено расписание 10 поездов.

Кроме того, в результате атаки беспилотника 19 июля получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.

Ранее, в ночь на 4 июля, в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.

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Автор: "Кавказский узел"

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