Минобороны отчиталось о сбитых ночью на юге БПЛА

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Силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили в регионах страны 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе восемь из них - на юге.

Как писал "Кавказский узел", военные минувшей ночью отразили массовую атаку беспилотников в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.

Всего в регионах России, по данным Минобороны, в ночь на 22 июля дежурными средствами ПВО ликвидированы 35 БПЛА. При этом над территорией Ростовской области обезврежены семь дронов, еще один - над акваторией Черного моря.

Также беспилотники сбиты в Брянской, Калужской, Самарской, Тульской, Белгородской, Курской областях и Московском регионе, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что в ночь на 21 июля в Ростовской области сбиты 12 беспилотников. В результате атаки дронов загорелась кровля железнодорожной станции Каменоломни в Октябрьском районе. В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля. Кроме того, дроны были сбиты в Шахтах, Новошахтинске и Новочеркасске.

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