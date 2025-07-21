Военные рапортовали о 12 сбитых дронах в Ростовской области
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За ночь в Ростовской области сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотника загорелась кровля железнодорожной станции в поселке Каменоломни Октябрьского района. В том же поселке загорелся цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля. Пожары в поселке Каменоломни были потушены. Кроме того, дроны были сбиты в Шахтах, Новошахтинске и Новочеркасске.
Минувшей ночью в Ростовской области сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Еще 62 беспилотника перехвачены и уничтожены в Московской, Курской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областях, отмечается в публикации.
Напомним, инцидент на станции Каменоломни привел к нарушению графика движения пассажирских поездов: 26 составов задержаны на сроки от 13 минут до 4,5 часа. Движение через станцию Каменоломни "осуществляется со сниженной скоростью", заявила СКЖД.
В ночь на 19 июля из-за повреждения электросети железной дороги на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области также было остановлено движение поездов. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. На следующий день, 20 июля, 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов, также было изменено расписание 10 поездов.
Кроме того, в результате атаки беспилотника 19 июля получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.
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