Потушены пожары на месте атаки дронов в Ростовской области
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На железнодорожной станции и в здании магазина в поселке Каменоломни потушены пожары, которые начались после атаки беспилотников. В поселке Раково в результате атаки поврежден частный дом.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотника загорелась кровля железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни Октябрьского района, из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. В том же поселке загорелся цветочный магазин, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь .
В поселке Каменоломни "все возгорания оперативно потушены", сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. Также он опубликовал новую информацию о последствиях атаки дронов.
Поврежден частный дом, летняя кухня и два автомобиля
"На жд-станции повреждено здание старого диспетчерского пункта. В поселке Раково Красносулинского района по ул. Радищева, 22 осколками БПЛА поврежден частный дом, летняя кухня и два автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали", - говорится в публикации.
Напомним, в ночь на 19 июля в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника. В результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД. Также в результате атаки загорелось несколько частных домов в Каменске-Шахтинском, позднее пожары были потушены.
Из-за повреждения электросети железной дороги на перегоне Лихая – Замчалово было приостановлено движение поездов. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении поездов. 20 июля 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов, также было изменено расписание 10 поездов.
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