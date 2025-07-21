Здание вокзала повреждено в Ростовской области после атаки БПЛА
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Беспилотники сбиты в Шахтах, Новошахтинске и Новочеркасске, в поселке Каменоломни БПЛА попали в здание вокзала и цветочный магазин.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 июля контактная электросеть железной дороги была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Ряд рейсов пригородных электричек был отменен, а движение поездов дальнего следования приостановлено. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении поездов. 20 июля 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов. В связи с атакой дрона в Ростовской области и массовой задержкой поездов изменено расписание 10 пассажирских рейсов, в том числе в Краснодарский край и Чечню.
19 июля компания РЖД отчиталась о раздаче питания и воды пассажирам задержанных в Ростовской области поездов. Часть составов остановилась в поле, и пассажиры не обеспечены водой или сухими пайками, пожаловались пользователи Telegram.
БПЛА уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске, сообщил сегодня врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате атаки поврежден железнодорожный вокзал в поселке Каменоломни. "В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - сообщил он в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом же населенном пункте загорелся цветочный магазин, расположенный по адресу: переулок Садовый, 15б. На место возгораний прибыли расчеты дежурных пожарно-спасательных служб.
Telegram-канал "Тютина" опубликовал видео момента попадания БПЛА в здание вокзала в поселке Каменоломни.
Здание вокзала серьезно пострадало, сообщило издание 161.ru, разместив фото, на котором видно, что у трехэтажного здания уничтожены два верхних этажа.
Администрация Октябрьского района в своем Telegram-канале призвала жителей в случае обнаружения беспилотников звонить спасателям.
Напомним, по данным Минобороны, в ночь на 19 июля в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника. В результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в клинику "РЖД-Медицина" в Ростов-на-Дону. Также в результате атаки загорелось несколько частных домов в Каменске-Шахтинском, позднее пожары были потушены.
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