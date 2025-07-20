×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:54, 20 июля 2025

Изменен график движения поездов в города юга России

Пассажиры заходят в поезд. Фото: РЖД https://t.me/telerzd/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с атакой дрона в Ростовской области и массовой задержкой поездов изменено расписание 10 пассажирских рейсов, в том числе в Краснодарский край и Чечню.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 июля контактная электросеть железной дороги была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Ряд рейсов пригородных электричек был отменен, а  движение поездов дальнего следования приостановлено. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении поездов. Сегодня 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов.

19 июля компания РЖД отчиталась о раздаче питания и воды пассажирам задержанных в Ростовской области поездов. Часть составов остановилась в поле, и пассажиры не обеспечены водой или сухими пайками, пожаловались пользователи Telegram.

Об изменении расписания 10 поездов сообщила сегодня в своем телеграм-канале Федеральная пассажирская компания (ФПК). "В связи с происшествием в Ростовской области в настоящее время отправление ряда поездов с начальных станций 20 июля состоится по измененному расписанию", - говорится в сообщении.

Согласно публикации, изменено время отправления поездов № 460 Адлер – Тамбов, №100 Адлер – Санкт-Петербург, №358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 12 Москва – Анапа, № 304 Сухум – Москва, №233 Москва – Новороссийск, №277 Санкт-Петербург – Анапа, № 382 Москва – Грозный, №83 Москва – Адлер, №109 Москва – Анапа.

"Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00", - сообщила ФПК.

Компания РЖД в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

Напомним, по данным Минобороны, в ночь на 19 июля в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника. В результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в клинику "РЖД-Медицина" в Ростов-на-Дону. Также в результате атаки загорелись несколько частных домов в Каменске-Шахтинском, позднее пожары были потушены.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:57, 20 июля 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
09:55, 19 июля 2025
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
07:57, 19 июля 2025
25 беспилотников сбиты в Ростовской области и на Кубани
05:59, 19 июля 2025
Арестован подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Краснодаре
00:56, 19 июля 2025
Один человек пострадал во время атаки беспилотников на Ростовскую область
22:55, 18 июля 2025
Боец из Грузии заочно осужден в России
Все события дня
Новости
Ахмеднаби Ахмеднабиев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"
13:22, 9 августа 2024
Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Михаил Горбачев. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
03:24, 31 августа 2022
Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа
Скриншот страниц "Кавказского узла" в соцсетях
10:14, 16 марта 2022
Блокировка не остановила работу "Кавказского узла"
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Блогеры
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Фото
10:07, 1 марта 2025
BERG...man Tbilisi
134
В Абхазии выбирают президента. Фаворит Кремля идёт к победе на "референдуме"
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
59
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Задержание подростков в Северной Осетии. 18 июля 2025 г. Скриншот видео ФСБ России
18 июля 2025, 18:55
Силовики опубликовали видео задержания подростков в Северной Осетии

Мутвалы Шыхлински в зале суда. Фото: https://news-ekaterinburg.ru/society/2025/07/16/20959.html
18 июля 2025, 12:51
Обжалован арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Магомед Омаров. Фото: пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
17 июля 2025, 17:44
Дело Магомеда Омарова дошло до суда

Сайд-Мухаммад Джумаев. 17 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/72772
17 июля 2025, 13:44
Джумаев освободился из колонии

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше