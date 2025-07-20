Изменен график движения поездов в города юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с атакой дрона в Ростовской области и массовой задержкой поездов изменено расписание 10 пассажирских рейсов, в том числе в Краснодарский край и Чечню.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 июля контактная электросеть железной дороги была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Ряд рейсов пригородных электричек был отменен, а движение поездов дальнего следования приостановлено. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении поездов. Сегодня 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов.

19 июля компания РЖД отчиталась о раздаче питания и воды пассажирам задержанных в Ростовской области поездов. Часть составов остановилась в поле, и пассажиры не обеспечены водой или сухими пайками, пожаловались пользователи Telegram.

Об изменении расписания 10 поездов сообщила сегодня в своем телеграм-канале Федеральная пассажирская компания (ФПК). "В связи с происшествием в Ростовской области в настоящее время отправление ряда поездов с начальных станций 20 июля состоится по измененному расписанию", - говорится в сообщении.

Согласно публикации, изменено время отправления поездов № 460 Адлер – Тамбов, №100 Адлер – Санкт-Петербург, №358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 12 Москва – Анапа, № 304 Сухум – Москва, №233 Москва – Новороссийск, №277 Санкт-Петербург – Анапа, № 382 Москва – Грозный, №83 Москва – Адлер, №109 Москва – Анапа.

"Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00", - сообщила ФПК.

Компания РЖД в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

Напомним, по данным Минобороны, в ночь на 19 июля в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника. В результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в клинику "РЖД-Медицина" в Ростов-на-Дону. Также в результате атаки загорелись несколько частных домов в Каменске-Шахтинском, позднее пожары были потушены.