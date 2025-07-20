Пострадавшая после атаки беспилотников перевезена в Ростов-на-Дону
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Дежурная по станции Лихая, получившая ранения после атаки беспилотников, перевезена в клинику в Ростове-на-Дону, ее жизни ничего не угрожает.
Как писал "Кавказский узел", ночью 19 июля в результате атаки беспилотников получила ранение сотрудница железной дороги, она доставлена в больницу. Также загорелось несколько частных домов в Каменске-Шахтинском. В Каменском районе из-за атаки БПЛА сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов.
Дежурная по станции Лихая в Ростовской области, которая получила ранения в результате атаки беспилотников ночью 19 июля, перевезена в клинику "РЖД-Медицина" в Ростов-на-Дону, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, что контактная электросеть железной дороги была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Движение более 50 поездов дальнего следования приостановлено, а ряд рейсов пригородных электричек отменен, сообщили РЖД. По данным на ночь с 19 по 20 июля с задержками из-за инцидента следуют 75 пассажирских поездов.
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