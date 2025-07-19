25 беспилотников сбиты в Ростовской области и на Кубани

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В Ростовской области военные сбили 24 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще один дрон уничтожен в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников получил ранение человек и загорелись несколько частных домов в Каменске-Шахтинском. В Каменском районе из-за атаки БПЛА сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 беспилотник, запущенный со стороны Украины, в том числе 24 в Ростовской области и один на Кубани, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Остальные дроны обезврежены над территориями Московской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Липецкой областей, отмечается в публикации.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 07.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотника.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.

В Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.