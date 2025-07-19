Один человек пострадал во время атаки беспилотников на Ростовскую область

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Из-за падения обломков БПЛА загорелось несколько частных домов в Каменске-Шахтинском, по предварительным данным, ранен один человек. В Каменском районе из-за атаки БПЛА сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", российские военные в ночь с 14 на 15 июля перехватили 55 БПЛА самолетного типа, в том числе в Ростовской области и над Черным морем.

Сегодня ночью силы ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, обломки БПЛА упали в микрорайоне Лиховской в Каменске-Шахтинском. На улице Советской загорелось несколько частных домов, по предварительным данным, ранен один человек.

В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло возгорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зону отключения попали пять населенных пунктов, где живет около двух тысяч человек.

В Донецке из-за обломков беспилотника произошел ландшафтный пожар.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.