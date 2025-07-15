Минобороны отчиталось о семи сбитых на юге России беспилотниках
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Минувшей ночью средствами ПВО над регионами России были перехвачены 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе в Ростовской области и над Черным морем.
Как писал "Кавказский узел", российские военные ночью отразили воздушную атаку беспилотников в Верхнедонском районе Ростовской области.
В период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны РФ.
Один БПЛА был сбит в Ростовской области, еще шесть - над акваторией Черного моря. Также беспилотники атаковали Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Курскую области.
Напомним, что в ночь на 12 июня военные сбили три беспилотника в Ростовской области и один в Краснодарском крае. Также дроны обезврежены над Азовским и Черным морями. Ранее, в ночь на 4 июля, в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.
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