Атака дронов отражена в Ростовской области

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Российские военные минувшей ночью отразили воздушную атаку беспилотников в Верхнедонском районе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня военные сбили три беспилотника в Ростовской области и один в Краснодарском крае. Также дроны обезврежены над Азовским и Черным морями.

"Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Верхнедонском районе", - написал в своем телеграм-канале в 5.39 мск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.

В Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.