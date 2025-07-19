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08:56, 19 июля 2025

Более 50 поездов задержаны в Ростовской области после атаки дронов

Обломки БПЛА на железной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инфраструктура железной дороги повреждена в Ростовской области в результате атаки беспилотников, приостановлено движение более 50 поездов. В Каменске-Шахтинском власти начали изучение ущерба домам местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников получил ранение человек, который затем был доставлен в больницу, и загорелись несколько частных домов в Каменске-Шахтинском. В Каменском районе из-за атаки БПЛА сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны, ночью в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Задержаны более 50 поездов дальнего следования

На перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области повреждена контактная сеть "из-за падения обломков БПЛА", в результате приостановлено движение поездов, сообщила сегодня компания РЖД.

Отменен ряд пригородных электричек

"В пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек. После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети", - говорится в публикации, размещенной в официальном телеграм-канале "Телеграмма РЖД".

Пассажиры задержанных поездов обеспечиваются водой, а при задержке свыше четырех часов – питанием, подчеркивается в публикации. "Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС", - отмечается в сообщении.

Организован подомовой обход для изучения ущерба

Беспилотники сбиты не только в Каменском, но и в Белокалитвинском и Миллеровском районах, сообщил уточненную информацию Юрий Слюсарь.

"Наибольшие последствия на земле - в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям, огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших. Сейчас пожарные продолжают тушение ландшафтных пожаров в мкр. Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого", - написал он в своем телеграм-канале.

Получившая ранения женщина, сотрудник железной дороги, в состоянии средней тяжести доставлена в ЦГБ Каменска-Шахтинского, отметил он.

На этом участке организованно реверсивное движение поездов

"На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании. Создан оперативный штаб. Специалисты приступили к обезвреживанию обломков БПЛА", - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.

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Автор: "Кавказский узел"

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