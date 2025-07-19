Более 70 поездов задерживаются из-за падения БПЛА в Ростовской области

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С задержками следуют 75 пассажирских поездов из-за инцидента на перегоне Лихая – Замчалово, где из-за ночной атаки БПЛА упали обломки, которые повредили контактную сеть.

Как писал "Кавказский узел", контактная электросеть железной дороги сегодня была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Движение более 50 поездов дальнего следования приостановлено, а ряд рейсов пригородных электричек отменен. Движение на участке восстановлено. РЖД отчиталась о раздаче питания и воды пассажирам задержанных из-за повреждения контактной сети поездов в Ростовской области. Часть поездов остановилась в поле, пассажиры не обеспечены водой или сухими пайками, пожаловались пользователи Telegram-каналов.

С задержками следуют 75 пассажирских поездов РЖД из-за инцидента на перегоне Лихая – Замчалово, где из-за ночной атаки БПЛА упали обломки, которые повредили контактную сеть, сообщила РЖД в своем Telegram-канале, перечислив номера и маршруты поездов.

По состоянию на 20.00 мск, десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова - 11 составов, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".

Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников получила ранение сотрудница железной дороги, она доставлена в больницу. Также загорелось несколько частных домов в Каменске-Шахтинском. В Каменском районе из-за атаки БПЛА сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны, ночью в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника, запущенных со стороны Украины.