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14:53, 19 июля 2025

Пользователи Telegram пожаловались на отсутствие питания в задержавшихся в Ростовской области поездах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

РЖД отчиталась о раздаче питания и воды пассажирам задержанных из-за повреждения контактной сети поездов в Ростовской области. Часть поездов остановилась в поле, пассажиры не обеспечены водой или сухими пайками, пожаловались пользователи Telegram-каналов.

Как писал "Кавказский узел", контактная электросеть железной дороги сегодня была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Движение более 50 поездов дальнего следования приостановлено, а ряд рейсов пригородных электричек отменен. Движение на участке восстановлено, отчиталось сегодня утром РЖД.

РЖД отчиталась о раздаче пайков пассажирам задерживающихся поездов. "На вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски, Волгоград ведется раздача бутилированной питьевой воды и сухих пайков. Так, только на вокзале Ростов Главный роздано более 3500 бутылок воды. Всего пассажирам в поездах и на станциях передано почти 8 тысяч наборов питания. Еще 15 тысяч будет поставлено в ближайшее время", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

В Telegram-канале Новости Ростова 161.ru, у которого насчитывается более 225 тысяч подписчиков, сообщение о задержке движение собрало к 14.50 мск 51 комментарий, в основном это жалобы на отсутсвуие воды и питания.

"9 часов стоим! Нет ни воды, ни питания!! РЖД отправляет к начальнику поезда, начальник слезно спрашивает- где взять? Мы в поле стоим! Какое питание? Какая вода?" - написал пользователь Ni

"Никакой еды нету! Какая еда? Лапша сухая? Стоим на станции Горная, кондер не работает, двери закрыты, подышать не выпускают, дети, животные. Вагона-ресторана нету в поезде" - написал Дмитрий Желябин.

"Стоим у миллерово на протяжении 9-ти часов. Кондиционера нету, духота", - отметил uipik.

"Никакой еды и воды, поезд Москва - Адлер" прокомментировал пользователь Ka39IВорот в 10.01 мск. В 12.03 он добавил, что принесли воду и доширак.

"Поезд  Санкт-Петербург- Адлер. Задержка свыше 8 часов. Никакой еды и воды" - сообщила Ирина Александровна.

Телеграм-канал "Тютина" в 11.32 мск процитировал сообщение одного из подписчиков. "У меня поезд Новороссийск — Москва. Выезд из Ростова вчера в 21-47 был. В Москву должны были приехать сегодня в 7 вечера. Ночью, где то в первом часу, встали в Замчалово, так и стоим с тех пор. Когда нас отправят, вообще неизвестно. Поскольку мы одни из первых влетели, нас и держат. Те, кто позже нас идет, их пропускают быстрее. РЖД написали в смске, что задержка в пути четыре часа и извиняются. А потом прислали смс, что предыдущее смс было направлено ошибочно. Пассажиры все расстроены. У многих пересадка в Москве на другие поезда и рейсы на самолет. Вся логистика нарушена. Все пытаются дозвониться в авиакомпании или своим работодателям, чтобы те перенесли рейсы или сдали билеты. Электричество в розетках есть, но кондиционеры не работают. Еду в купе, сам вагон прохладный", - приводятся слова пассажира в сообщении.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников получила ранение сотрудница железной дороги, она доставлена в больницу. Также загорелись несколько частных домов в Каменске-Шахтинском. В Каменском районе из-за атаки БПЛА сгорел трансформатор, без света остались пять населенных пунктов, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны, ночью в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника, запущенных со стороны Украины.

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Автор: "Кавказский узел"

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