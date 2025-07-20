Более 130 поездов задержаны после атаки дрона в Ростовской области

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На вторые сутки после атаки беспилотника в Ростовской области 132 пассажирских поезда задерживаются на сроки от получаса до 15 часов. На станциях пассажирам предоставлены комнаты, отчиталась РЖД.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 июля контактная электросеть железной дороги была повреждена на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Ряд рейсов пригородных электричек был отменен, а движение поездов дальнего следования приостановлено. В тот же день оно было возобновлено. Инцидент привел к задержкам 75 пассажирских поездов.

19 июля компания РЖД отчиталась о раздаче питания и воды пассажирам задержанных в Ростовской области поездов. Часть составов остановилась в поле, и пассажиры не обеспечены водой или сухими пайками, пожаловались пользователи Telegram.

В связи с "происшествием на станции Лихая" движение 132 поездов задержано на сроки от 33 минут до 15 часов, сообщила сегодня компания РЖД.

"Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. 37 поездов уже прибыли в конечные пункты", - говорится в публикации, размещенной в официальном телеграм-канале "Телеграмма РЖД".

Для пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, ведётся информирование через СМС, отчиталась компания. "На всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги работает дополнительный персонал и организована раздача бутилированной воды. Пассажирам с детьми и пожилого возраста предоставлены для размещения комнаты матери и ребенка. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - отмечается в сообщении, под которым не опубликовано ни одного комментария.

О задержках поездов сообщили сегодня и авторы комментариев к информации РЖД, размещенной в телеграм-канале издания 161.ru. "Скажите, а поезда так и стоят?" – поинтересовалась в 09.20 мск Ксения. "Буквально полчаса назад стоял поезд, а потом поехал", - ответила на это Hanna.

Поезда, которые уже давно проехали Лихую, тоже задерживаются

"Поезда, которые уже давно проехали Лихую, тоже задерживаются. 507-й поезд, стоим планово в Рузаевке, и общая задержка 11 часов, которую, естественно, поезд уже не наверстает", - написал в 10.41 мск Дмитрий Желябин.

"Поезд, который вышел 19 июля из Новороссийска в 9:50, идет с задержкой в 7 часов", - сообщил в 08.08 мск Santiago. Он также опубликовал фото размещенных на столике в вагоне двух бутылок с водой, двух упаковок печенья и упаковки лапши "Доширак". "Паек от РЖД", - пояснил пользователь.

"Мы должны были ехать из Новочеркасска до Воронежа, но приехали на вокзал, ждать не стали, сдали билеты. Вот едем сейчас на автобусе. Нам, конечно, чуть больше повезло, чем вам, кто в поездах. Проезжали, в Каменске-Шахтинске видели поезд стоящий, стало одновременно и радостно, что мы не так стоим, и грустно за людей, которые там", - написала в 01.12 мск AS.

Напомним, по данным Минобороны, в ночь на 19 июля в Ростовской области военные сбили 24 беспилотника. В результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в клинику "РЖД-Медицина" в Ростов-на-Дону. Также в результате атаки загорелись несколько частных домов в Каменске-Шахтинском, позднее пожары были потушены.