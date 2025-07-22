Воздушная атака отражена в Ростовской области

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Военные минувшей ночью отразили массовую атаку беспилотников в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелась кровля железнодорожной станции Каменоломни в Октябрьском районе. В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля. Пожары в поселке Каменоломни были потушены. Кроме того, дроны были сбиты в Шахтах, Новошахтинске и Новочеркасске. По данным Минобороны, за ночь в Ростовской области сбиты 12 беспилотников.

Атака БПЛА в ночь на 21 июля привела к нарушению графика движения пассажирских поездов. Более 50 поездов были задержаны.

Об уничтожении беспилотников в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе утром сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках. Все возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет", - написал он в 5.47 мск.

Напомним также, что в ночь на 19 июля в результате атаки беспилотника получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.

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