Более 50 поездов задержаны после атаки беспилотников в Ростовской области

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Число поездов, идущих с нарушением графика из-за атаки дронов на станцию Каменоломни в Ростовской области, превысило 50. Также отменены два пригородных железнодорожных рейса.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников загорелась кровля железнодорожной станции Каменоломни в Октябрьском районе. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов: 26 составов были задержаны на сроки от 13 минут до 4,5 часа. Движение через станцию Каменоломни "осуществляется со сниженной скоростью", заявила СКЖД.

В поселке Каменоломни также загорелся цветочный магазин, а в поселке Раково Красносулинского района повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля. Пожары в поселке Каменоломни были потушены. Кроме того, дроны были сбиты в Шахтах, Новошахтинске и Новочеркасске. По данным Минобороны, за ночь в Ростовской области сбиты 12 беспилотников.

Более 50 поездов идут с задержками "в связи с происшествием на станции Каменоломни", сообщает РЖД.

"Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше 4 часов — питанием. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведётся информирование через СМС", - говорится в публикации в телеграм-канале компании.

В Ростовской области "по техническим причинам" сегодня отменены два пригородных поезда, сообщила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

По данным компании, отменены рейсы № 6162 Каменоломни — Ростов-на-Дону с отправлением в 05:26 мск, и № 6164 Зверево — Ростов-на-Дону с отправлением в 05:01 мск, пишет "Коммерсант".

Напомним, в ночь на 19 июля из-за повреждения электросети железной дороги на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области также было остановлено движение поездов. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов.

На следующий день, 20 июля, 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов, также было изменено расписание 10 поездов.

Кроме того, в результате атаки беспилотника 19 июля получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.