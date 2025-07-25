Ограничения полетов введены в семи аэропортах на юге России
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Прием и отправление самолетов приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минвод, Нальчика, Ставрополя и Сочи. Ограничения введены на фоне угрозы атаки дронов в регионах СКФО.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 24 июля об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы. В ту же ночь в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.
В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи, а также Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в 04.28 мск в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации".
На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план «Ковер»
В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности, сообщил в 02.27 мск в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план «Ковер»", - добавил он в 03.01 мск.
План "Ковер" вводится при появлении в воздушном пространстве неопознанных летающих объектов, находящиеся в этой зоне самолеты должны покинуть ее. Информацию о введении особых мер пилоты гражданских лайнеров получают от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные - от дежурного ПВО, пишет "Российская газета".
Режим беспилотной опасности введен также в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по республике. "02:20 [мск] - опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в публикации.
Напомним, 23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников. Атаке подверглись также Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, в нескольких населенных пунктах зафиксированы пожары и повреждения домов.
В ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов.
19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области было остановлено движение поездов после атаки беспилотников. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. Кроме того, в результате атаки получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая.
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