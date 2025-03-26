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13:22, 26 марта 2025

Отчет о тушении пожара на кубанской нефтебазе вызвал вопросы к властям

Пожар на нефтебазе в станице Кавказской. 19 марта 2025 г. Фото: телеграм-канал "Краснодар и край"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи соцсетей в комментариях к отчету губернатора о ликвидации пожара на нефтебазе в станице Кавказской задали вопросы об ущербе экологии и мерах для предотвращения успешных атак беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. 21 марта пожарным удалось ликвидировать горение в одном из резервуаров, а 24 марта пожар был локализован на площади 1250 квадратных метров. 25 марта губернатор Вениамин Кондратьев отчитался о полной ликвидации пожара, тушение которого заняло семь суток.

Власти Краснодарского края должны были запросить помощь других регионов для тушения возгорания на нефтебазе, а не пытаться приуменьшать серьезность ситуации, указали пользователи соцсетей. Жители Кропоткина пожаловались на ухудшение самочувствия из-за дыма и гари с нефтебазы. 

Под сообщением о ликвидации пожара, размещенном в телеграм-канале Вениамина Кондратьева, опубликовано, по состоянию на 13.15 мск, три комментария.

"Трудились неделю! Все сгорело! А могло и не быть! […] Где же защита? Где ПВО? Только и слышим "сбили [беспилотники]", но опять, наверное, пресловутые осколки... (Утром 19 марта оперштаб Кубани сообщил, что в станице Кавказской "отражена атака беспилотников", а пожар произошел "из-за падения обломков". – Прим. "Кавказского узла") Как и везде, виноваты осколки", - написала Любовь.

Авторы двух других комментариев поблагодарили пожарных. "Спасибо пожарным и спасателям", - написала Нина Барановская. "Огромное спасибо всем, кто участвовал в тушении пожара", - высказалась Лариса Геннадьевна.

Отреагировали на отчет властей и посетители телеграм-канала "Город Кропоткин - Новости, ЧП, Объявления", на который подписаны 10 057 пользователей. Там к 13.15 мск размещено 29 комментариев, авторы большинства из них лаконично обрадовались окончанию пожара и заочно поблагодарили участников тушения.

Насколько и в каком удалении от пожара земля заражена отходами горения?

При этом два пользователя задались вопросом о нанесенном вреде экологии. "Насколько и в каком удалении от пожара земля заражена отходами горения? Насколько это опасно для будущего урожая? Как обезвредить землю и растения от тех выбросов, которые с пожара принес ветер?" - написала, в частности, Н.

"У меня деревце в огороде, которое было всегда зелёное, стало жёлтым. Что это? Да, хотелось бы понять, что с экологией и какой мы вред от этого получили?" - поинтересовалась Ольга Кагалова.

Мнения высказали и авторы комментариев в телеграм-канале "Кубань 24", насчитывающем 121,9 тысячи подписчиков. "А как местные-то рады. Слава нашим пожарным, спасателям и волонтёрам", - написала, в частности, Богуш Елена. "Спасибо всем, кто принимал участие", - высказалась Т.Б. "Каждый день теперь будем про хорошего губернатора читать. Ясно-понятно", - скептически заметила Татьяна.

Вопросы властям адресовали пользователи "ВКонтакте" в комментариях под публикацией телеканала "Кубань 24". "Когда они уже ПВО установят на нефтебазах?" – написал, в частности, Роман Марков.

"А почему бы губернатору не приехать на место аварии и посмотреть самому? А не судить по словам тех, кто докладывает ему?" – прокомментировала отчет Кондратьева Елена Петрова.

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Автор: "Кавказский узел"

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