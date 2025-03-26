Кондратьев отчитался о ликвидации пожара на нефтебазе

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Пожар на нефтебазе в Кавказском районе, начавшийся в ночь на 19 марта, ликвидирован, пострадавшие пожарные выписаны из больницы.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. В ночь на 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали двое пожарных. К утру 21 марта общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Вечером того же дня пожарным удалось ликвидировать пожар в одном из резервуаров. 24 марта власти отчитались, что пожар локализован на площади 1250 квадратных метров. Власти Краснодарского края должны были запросить помощь других регионов для тушения возгорания на нефтебазе, а не пытаться приуменьшать серьезность ситуации, указали пользователи соцсетей. Жители Кропоткина пожаловались на ухудшение самочувствия из-за дыма и гари с нефтебазы.

Из-за горящей нефтебазы в кубанской станице превышены ПДК бензола и диметилбензола, жителям станицы Кавказской рекомендовано не выходить на улицу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался 25 марта о полной ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе. Тушение возгорания заняло семь суток.

Кондратьев напомнил, что два резервуара нефтебазы “выгорели полностью”, а утечка из них нефтепродуктов способствовала распространению огня на 10 тысяч квадратных метров. Он добавил, что двое пожарных, которые пострадали во время работы на нефтебазе, получили необходимую медпомощь и уже выписаны из больницы.

В тушении пожара участвовали более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов. "Справились с несколькими нештатными ситуациями, взрывом одного из резервуаров. Постоянно охлаждали остальные объекты на территории, чтобы уберечь их от огня”, - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Госавтоинспекция Ставрополья сообщила 25 марта, что движение транспорта по автодороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края, ограниченное 21 марта из-за возгорания на нефтебазе, восстановлено в обычном режиме, передал "Интерфакс-Юг".

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