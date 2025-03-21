Станичникам на Кубани предложено не выходить на улицы из-за пожара на нефтебазе

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Из-за горящей нефтебазы в кубанской станице превышена ПДК бензола и диметилбензола.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв, пострадали двое пожарных.

Специалисты зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации бензола и диметилбензола в воздухе в районе жилой застройки в окрестностях горящей нефтебазы в Кавказском районе Кубани, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В связи с возгоранием в Кавказском районе проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки. На территории жилой застройки ст. Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по показателям: "бензол", "диметилбензол", в г. Кропоткине в одной точке - по показателю "бензол", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в 7.19 мск.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

Напомним, что утром 19 марта после атаки бесплилотников в станице Кавказской на Кубани произошел пожар на нефтебазе, площадь возгорания изначально составляла 20 квадратных метров, однако к середине дня огонь распространился на площади 1700 квадратных метров, к утру 21 марта общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс.квадратных метров.

Пожарным удалось сократить до 2 тыс. квадратных метров площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе, сообщило министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. "К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тыс. кв. м. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило ТАСС.

По данным краевого МЧС, один из резервуаров полностью выгорел в пределах обвалования на нефтебазе, второй продолжает гореть.

После начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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