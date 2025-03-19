Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась

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Огонь в станице Кавказской распространился на площади 1700 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", после атаки бесплилотников в станице Кавказской на Кубани произошел пожар на нефтебазе, площадь возгорания изначально составляла 20 квадратных метров.

"В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов [...] Пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены дополнительные силы. "По состоянию на 10.30 мск в борьбе с огнем участвуют 227 человек и 99 единиц техники", - говорится в сообщении.

После начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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