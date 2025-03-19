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05:37, 19 марта 2025

Пожар произошел на нефтебазе на Кубани после атаки беспилотников

Пожар на нефтебазе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки бесплилотников в станице Кавказской на Кубани произошел пожар на нефтебазе, площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

В станице Кавказской Кавказского района отражена атака украинских беспилотников, сообщил сегодня, 19 марта в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, из-за падения обломков произошел пожар на расположенной неподалеку от станицы нефтебазе. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Поврежден, в частности, трубопровод между резервуарами, сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности, более 100 человек и 45 единиц техники тушат его. Пострадавших, по предварительным данным, нет, эвакуированы 30 человек дежурной охраны.

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Автор: "Кавказский узел"

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