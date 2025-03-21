На горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв

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При взрыве на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пострадали двое пожарных.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 марта после атаки бесплилотников в станице Кавказской на Кубани произошел пожар на нефтебазе, площадь возгорания изначально составляла 20 квадратных метров, однако к середине дня огонь распространился на площади 1700 квадратных метров, к утру 20 марта огонь распространился на площади 3750 квадратных метров.

При тушении горящей нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, огонь распространился на второй резервуар, сообщил оперштаб региона.

"В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оперштаба.

Огонь распространился еще на один резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс.квадратных метров.

После начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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