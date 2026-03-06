×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
08:50, 6 марта 2026

Прокуратура Грузии спустя полгода предъявила обвинения в нападении на журналистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участникам нападения на журналистов осенью 2025 года у предвыборного штаба Кахи Каладзе предъявлены обвинения в воспрепятствовании журналистской деятельности. Обвиняемые остаются на свободе.

Как писал "Кавказский узел", во время акции протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси были избиты журналисты и активисты. Так, Александр Кешелашвили и Кето Микадзе  из Publika были избиты и у обоих нападавшие, которые вышли из штаба, отобрали телефоны. Полиция отчиталась о начале расследования.

Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинения в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов Publika. Речь идет об инциденте, произошедшем 8 сентября 2025 года у избирательного штаба Кахи Каладзе, который тогда переизбирался на пост мэра Тбилиси от правящей «Грузинской мечты», пишет "Новости Грузия"

Журналисты идентифицировали нападавших вскоре после инцидента. Несмотря на это, расследование продолжалось несколько месяцев.

После предъявления обвинений подозреваемые остаются на свободе. В прокуратуре не уточнили, какую меру пресечения намерены просить для них в суде.

Расследование ведется по части 1 статьи 154 УК Грузии – воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Она предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

